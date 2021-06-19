فن ومشاهير

10 صور من استعدادات حسن أبو الروس لحفل زفافه

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

يحتفل الفنان حسن أبو الروس، مساء اليوم السبت، بحفل زفافه على مصممة الجرافيك غادة والي، في أحد فنادق شارع الهرم.

ونشر أبو الروس، صورا ومقاطع فيديو من استعدادته لحفل زفافه، وذلك عبر "ستوري" حسابه على موقع "إنستجرام".

وحقق حسن أبو الروس شهرة كبيرة من خلال دوره في مسلسل "بـ100 وش" مع نيللي كريم وآسر ياسين وعلا رشدي وغيرهم، في موسم دراما رمضان 2020.

يذكر أن آخر أعمال الفنان حسن أبو الروس مسلسل "بنت السلطان" في شهر رمضان الماضي، بطولة النجوم روجينا، باسم سمرة، أحمد مجدي، وندى موسى وغيرهم، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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