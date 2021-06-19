أسرة الفنانة نادية العراقية تعلن عن موعد ومكان الأربعين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت أسرة الفنانة نادية العراقية عن موعد ومكان الذكرى الأربعين على وفاتها، التي توافق الجمعة 25 يونيو الجاري.

ونشرت الصفحة الرسمية للراحلة نادية العراقية، عبر موقع "فيسبوك"، صورة لها، وعلق الحساب :"إحياء ذكرى الأربعين للمرحومة نادية العراقية، ربي إن أمواتنا في ضيافتك فاكرمهم وأحسن ضيافتهم".

وأضاف الحساب الرسمي :"نظرًا لتعليمات السيد رئيس الوزراء بعدم إقامة السرادقات وغلق القاعات للحد من إنتشار وباء الكورونا فقد قررت عائلة المرحومة نادية العراقية إحياء ذكرى الأربعين في محيط منزل الأسرة بالإسكندرية وليس في فيلا الكينج ماريوط نظرا لبعدها عن القاهرة والإسكندرية، وذلك يوم الجمعة 25 يونيو، عظم الله أجوركم، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

ورحلت الفنانة نادية العراقية، 16 مايو الماضي، عقب معاناتها الصحية بعد إصابتها كورونا، وأعلنت الخبر ابنتها مي محروس عبر حسابها الخاص على الفيسبوك.

وكتبت مي:"ماما انتقلت إلى رحمة الله تعالى، أرجو الدعاء لها وقراءة الفاتحة على روحها الطيبة، إنا لله وإنا إليه راجعون".