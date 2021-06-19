هل علمت دلال عبد العزيز بوفاة زوجها سمير غانم؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحرص الممثلة المصرية إيمي سمير غانم على زيارة قبر والدها النجم الراحل سمير غانم في منطقة التجمع الخامس، وذلك كل يوم جمعة منذ رحيله في الأسابيع الأخيرة.

وبعد الزيارة كشفت إيمي، في تصريحات صحافية خلال مغادرتها للمقابر، عن تطورات الحالة الصحية لوالدتها الممثلة المصرية دلال عبد العزيز.

وقالت إيمي إن والدتها ما زالت حالتها الصحية غير مستقرة، متابعةً: “لسه متعرفش خبر وفاة بابا.. ولسه زي ما هي في المستشفى.. تعبانة والله واحنا قاعدين بايتين في المستشفى شيفت وشيفت حسن مرة ورامي مرة”.