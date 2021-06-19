بريتني سبيرز: لا أعرف إن كنت سأغني على المسرح مرة أخرى

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قالت المغنية بريتني سبيرز إنها لا تعرف إن كانت ستغني في حفلات مرة أخرى أم لا.

ولم تغن سبيرز منذ أواخر 2018 كما أنها تخضع حاليا لأمر قضائي بالوصاية عليها. وأدلت سبيرز بهذا التصريح في منشور مصور على صفحتها على إنستغرام، إذ أجابت على 3 أسئلة قالت إن معجبيها طرحوها.

وقالت سبيرز، عمرها 39 عاما، في المقطع المصور: “هل أنا مستعدة لاعتلاء المسرح مرة أخرى؟ هل سأعود إلى المسرح مرة أخرى”، وأضافت: “ليس لدي أي فكرة. أنا أستمتع الآن، أنا في مرحلة انتقالية في حياتي وأنا أستمتع بنفسي”.

وتأتي تصريحات سبيرز بعد مناشدات متكررة من المعجبين لطمأنتهم بأنها بخير وسط تزايد نظريات المؤامرة التي تقول إنها محتجزة رغما عنها وترسل رسائل مشفرة للمساعدة من خلال منشوراتها الكثيرة على إنستغرام.

كما أنها تأتي قبل أسبوع من اعتزامها مخاطبة محكمة لوس أنجلوس التي تشرف على أمر الوصاية بإدارة شؤونها الشخصية والتجارية منذ تعرض صحتها النفسية لانهيار في 2008.

ولم تتحدث سبيرز في الفيديو عن الوصاية لكنها أجابت على سؤالين آخرين.

وكان أحد السؤالين يتعلق برحلة العمل المفضلة لديها فقالت إنها كانت إلى إيطاليا حيث أقامت مع مصممة الأزياء دوناتيلا فيرساتشي والأخر يتعلق بمقاس حذائها.

وكانت أخر مرة غنت فيها سبيرز على المسرح في تشرين الأول 2018 في سباق فورمولا 1 للسيارات في أوستن بولاية تكساس في ختام جولة عالمية.