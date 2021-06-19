فيفي عبده.. رقصة "مجنونة" تثير الجدل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشرت الفنانة المصرية فيفي عبده، فيديو عبر حسابها بتطبيق "أنستقرام" عبارة عن "وصلة رقص".

وقوبل الفيديو الذي حمل تعليق كتبته فيفي عبده: "اسكيوزمي انتوا فين أنا أهو"، بتعليقات ساخرة من متابعي الفنانة المصرية، فبينما رفض البعض مشاركتها بفيديوهات راقصة، أشاد بعض المتابعين بمقطع الفيديو.

وكانت الفنانة فيفي عبده أعلنت في وقت سابق أنها خضعت لعملية نتيجة حقنة عن طريق الخطأ، وقالت في فيديو سابق: "مساء الخير من مصر أم الدنيا.. عاوزة أقولكوا كل سنة وأنتوا طيبين وعاوزة أقول حسبي الله ونعم الوكيل في ولد إداني حقنة في ظهري تسببت في خضوعي لعملية جراحية وأنا في المستشفى حاليًا".