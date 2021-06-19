شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عاشور ينتهى من آخر أغنيات ألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى النجم تامر عاشور من تسجيل آخر أغنيات ألبومه الجديد، لتكتمل أغنيات الألبوم الذى من المقرر أن يعلن عاشور موعد طرحه غدًا عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى.





وكشف تامر عاشور مؤخرا عن أسباب تأجيل إصدار ألبومه الجديد بعدما كان مقررا طرحه فى الأشهر الماضية، موضحاً أن انتشار فيرس كورونا من أهم أسباب تأخر صدور الألبوم، إضافة الى أنه يفضل إقامة حفل جماهيرى بعد طرح الألبوم مباشرة، وهو ما يتعذر حدوثه حالياً بسبب الفيروس وعدم القدرة على إقامة حفلات غنائية.

كان تامر عاشور، قد حل ضيفا على برنامج "أجمد7 الساعة 7"، مع المذيعة جيهان عبد الله، عبر إذاعة "نجوم أف.إم"، وقناة "نجوم Tv وقال: إن الجمهور لديه انطباع أننى أحب الأغانى الحزينة وأقدمها دوماً ولكن أنا فى الحقيقة غير ذلك وأعترف أننى لا أرغب فى تغيير انطباع الجمهور عني، من حيث نوع الموسيقى والأغانى التى سأقدمها.