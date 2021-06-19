شكرا لقرائتكم خبر عن حسن أبو الروس يستعد لحفل زفافه بـ"ماسك ورقصة".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل اليوم الفنان الشاب حسن أبو الروس - أحد أبطال مسلسل بـ 100 وش - بحفل زفافه الذى يعقد بأحد الفنادق الشهيرة بالهرم، وسط حضور عدد من نجوم الفن، وقبل انطلاق الحفل احتفل أصدقاء العريس به بعدد من الفيديوهات صوروها أثناء إجرائه "ماسك للوجه"، كما صوروا مقطع فيديو له يرقص بطريقة كوميدية من إحدى شرفات الفندق.

حسن أبو الروس حقق نجاحا ملحوظا في مسلسل "بـ 100 وش" خلال السباق الرمضاني الماضى، بمشاركة النجوم نيللي كريم وآسر ياسين، وله أغنية شهيرة بعنوان "شيكالاستيك" التي قال عنها إنها كلمة يرددها لوصف أي شئ أو تصرف مبهج ومفرح، مثل أسلوب كلام مضحك أو طريقة ملابس مميزة أو حتى عند الهروب من الواقع، مشيرا إلى أنه عرض فكرة الأغنية على فرقة المدفعجية وتم تطويرها عبر ورشة عمل، وشارك في كتابتها إسلام شيندي وكنكة، وتولى التوزيع ديزل، وتم عرضها على أمير عيد الذي تحمس للمشاركة فيها.

حسن أبو الروس، ممثل شاب و مغنى وصاحب أفكار إعلانات وقد سبق له التمثيل فى العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية أبرزها مسلسل "بـ 100 وش"، فيلم "قبل زحمة الصيف"، وفيلم "من ضهر راجل" و "الماء والخضره والوجه الحسن".