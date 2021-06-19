شكرا لقرائتكم خبر عن ذا روك وسط الحضارة الفرعونية فى مغامرة جديدة بفيلمه RED NOTICE.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم العالمي دوين جونسون، الشهير بـ ذا روك، متابعيه وجمهوره، بصور من كواليس تصوير فيلمه المقبل RED NOTICE المقرر عرضه على المنصة الأمريكية، خلال الفترة المقبلة، حيث ظهر نجم هوليوود وسط الحضارة الفرعونية في الصور التي نشرها عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، في مغامرة جديدة.

وأوضح ذا روك في البوست الذى وثقه بصور من كواليس الفيلم، أن العمل السينمائي المنتظر RED NOTICE، هو أضخم استثمار سينمائي من قبل المنصة الأمريكية، معلناً عن بعض تفاصيل الفيلم المنتظر الذى سيظهر فيه جونسون بشكل مختلف.

وكشف جونسون، منذ ايام، عن تفاصيل رسم وشم "الثور" على جسده والذي استغرق 30 ساعة عمل نظرا لكبر حجم ذراعة وضخامته، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، بدأ الممثل البالغ من العمر 49 عامًا في تحسين وشم كان قد رسمه في عام 2017.