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شكرا لقرائتكم خبر عن ذا روك وسط الحضارة الفرعونية فى مغامرة جديدة بفيلمه RED NOTICE.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شارك النجم العالمي دوين جونسون، الشهير بـ ذا روك، متابعيه وجمهوره، بصور من كواليس تصوير فيلمه المقبل RED NOTICE المقرر عرضه على المنصة الأمريكية، خلال الفترة المقبلة، حيث ظهر نجم هوليوود وسط الحضارة الفرعونية في الصور التي نشرها عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، في مغامرة جديدة.
وأوضح ذا روك في البوست الذى وثقه بصور من كواليس الفيلم، أن العمل السينمائي المنتظر RED NOTICE، هو أضخم استثمار سينمائي من قبل المنصة الأمريكية، معلناً عن بعض تفاصيل الفيلم المنتظر الذى سيظهر فيه جونسون بشكل مختلف.
وكشف جونسون، منذ ايام، عن تفاصيل رسم وشم "الثور" على جسده والذي استغرق 30 ساعة عمل نظرا لكبر حجم ذراعة وضخامته، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، بدأ الممثل البالغ من العمر 49 عامًا في تحسين وشم كان قد رسمه في عام 2017.
وعرض دوين جونسون المعروف بـ"ذا روك" خلال عطلة نهاية الأسبوع، كيفية قيامه بوشم العضلة ذات الرأسين أعلى ذراعة بشكل أكبر وكشف عن العمل "الصعب" الذي يقوم به فنان الوشم لترميم الحبر الموجود بالفعل.
ذا روك فى كواليس فيلمه الجديد
ذا روك مع تمثال فرعوني
ونشر جونسون صورًا على حسابه على إنستجرام تظهره أثناء رسم الوشح على ذراعه، موضحًا أن اكتمال رسم الوشم الجديد تم الانتهاء منه فى اليوم الثانى، حيث استغرق أكثر من فنان الوشم وهو يعمل على ذراعه من 30 ساعة، موضحًا انه قضى مايقرب من عام يتناقش مع رسام الوشم لتوضيح القصة التي سيمثلها الوشم.