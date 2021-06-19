شكرا لقرائتكم خبر عن صفية العمري رئيسًا للجنة تحكيم الأفلام الطويلة بمهرجان أسوان لأفلام المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، عن تشكيل لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة للدورة الخامسة من المهرجان والتي ستعقد في الفترة من 24 إلى 29 يونيو الجاري.

وقال الناقد أندرو محسن المدير الفني للمهرجان إن اللجنة ترأسها الفنانة القديرة صفية العمري وتضم في عضويتها المخرجة الهولندية أنجريت فيتسما والمخرجة الألبانية لينديتا زتشياري والمبرمج الروماني أوكتافيان دانسيلا.

الفنانة صفية العمري اكتشفها المنتج رمسيس نجيب وقدمها في أول بطولة سينمائية في فيلم "العذاب فوق شفاة تبتسم" أمام الفنان محمود ياسين، ومن هنا انطلقت مسيرتها الفنية وتوالت الأفلام لتصل إلى 100 فيلم، من أهمها المهاجر والمصير مع يوسف شاهين والبداية والمواطن مصري مع صلاح أبو سيف، ونالت العديد من الجوائز في الكثير من المهرجانات الدولية والعربية، وشاركت كعضو لجنة التحكيم في العديد من المهرجانات.

وتملك المخرجة الهولندية أنجريت فيتسما أكثر من 30 عاما من الخبرة منذ دراستها للعلوم التربوية في جامعة أمستردام، وصنعت أفلاما من أنواع متباينة على نطاق واسع، وكتبت العديد من الكتب والمقالات، كما عرض لها عدة أفلام وثائقية على شاشات التلفزيون الهولندي وفي المهرجانات السينمائية الدولية في جميع أنحاء العالم، وفي الآونة الأخيرة شاركت فيتسما في العديد من المسلسلات التلفزيونية التاريخية المرموقة للتلفزيون الوطني الهولندي.

واشتهرت المخرجة والفنانة الألبانية الكوسوفية لينديتا زتشياري بفيلمها القصير "الشرفة" الذي عرض لأول مرة في مهرجان فينيسيا عام 2013، وأول أفلامها الطويلة هو "منزل أجا"، وعرض للمرة الأولى في مهرجان كارلوفي فاري عام 2019، وقد عُرَض في دورة العام الماضي من مهرجان أسوان، حيث حصد عدة جوائز، أبرزها جائزة أفضل فيلم.

ويعمل مبدع الأفلام المستقلة أوكتافيان دانسيلا مبرمجًا ويحمل درجة الماجستير في الدراسات السينمائية والبرمجة والمعالجة من المدرسة الوطنية للسينما والتلفزيون في لندن، وأشرف على موسم أفلام مواضيعي يستكشف العزلة على الشاشة، بالتعاون مع معهد يوناس إيمري الثقافي في لندن، وإن إف تي إس، وسينما ريو، ويتركز اهتمامه على معارض السينما المستقلة والإنتاج السينمائي المستقل، ويمثل أوكتافيا حاليا مهرجان ترانسلفانيا السينمائي الدولي حيث يعمل كمستشار برنامج لأقسام المسابقة الدولية، سوبرنوفا، وبلا حدود.

يذكر أن مهرجان أسوان يعقد بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة والاتحاد الأوروبي، ومؤسسة درسوس، ومؤسسة بلان، وبرعاية المجلس القومي للمرأة، ومحافظة أسوان، ونقابة السينمائيين، ومؤسسة أكت، ويكرم النجمة الفرنسية ماشا ميريل، والنجمة إلهام شاهين، والنجمة دنيا سمير غانم، والمخرجة ساندرا نشأت، والمخرجة الفلسطينية نجوى نجار، وخبيرة الأرشيف السينمائي منى البنداري.