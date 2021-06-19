شكرا لقرائتكم خبر عن الغائب الحاضر بول ووكر فى أذهان فين ديزل تزامنًا مع عرض F9 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما يتذكر النجم العالمي فين ديزل، صديقه الراحل النجم العالمي بول ووكر، الذى شاركه في بطولة أجزاء السلسلة الشهيرة Fast and Furious، حيث إن الثنائي كان يجمعهما صداقة قوية داخل العمل السينمائي وخارجه، فبعد رحيل ووكر ظل ديزل يحي ذكراه من حين لآخر.

وفى صورة جديدة نشرها ديزل عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، ظهر من خلالها وهو بجوار صديقة الراحل بول ووكر في صورة من الذكريات، ليواصل مسيرته في تذكر صديقه واحياء ذكراه بشكل مستمر تزامنًا مع عرض الجزء التاسع من السلسلة في بعض من الدول.

فيلم Fast and Furious 9، يُعرض في ثمانية أسواق عالميا، منهم كوريا وهونج كونج وروسيا، والإمارات العربية، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والصين، وحققت الأخيرة بمفردها 105 ملايين دولار في الافتتاحية بما يعادل 680 مليون يوان صينى.

ويقوم ببطولة السلسلة الأبطال الرئيسيين فان ديزل وميشيل رودريجز للقيام بشخصيتي دومينيك وحبيبته ليتي، وانضم إليهم في الجزء التاسع كل من: جون سينا وجوردانا بروستر للقيام بدور أشقاء دومينيك وناتلي إيمانويل وتشارليز ثيرون وهيلين ميرين.



فين ديزل وبول ووكر