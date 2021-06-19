شكرا لقرائتكم خبر عن نيرمين الفقى تهنئ أمانى كمال على زفافها: "ربنا يسعدكم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة نرمين الفقى، على تهنئة الفنانة أمانى كمال بمناسبة حفل زفافها، متمنية لها السعادة في حياتها الزوجية.

ونشرت نيرمين الفقى، صورًا من حفل الزفاف، عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت قائلة: "ألف مبروك للصديقة أماني وعريسها.. ربنا يسعدكما.، واحتفلت الفنانة أماني كمال، أمس الجمعة بعقد قرانها وحفل زفافها وحضره عدد من نجوم.



نيرمين الفقى و ديانا هشام



نيرمين الفقى و ديانا هشام



نيرمين و أمانى كمال

وشاركت نيرمين فى موسم رمضان الماضى بمسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح، ويشارك فى بطولته إلى جانب ياسر جلال، نور، ومحمود عبد المغنى، ورنا رئيس، محمد على رزق، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، محمد عادل، محمد يسرى، إيهاب فهمى، وإنعام سالوسة، هدى الاتربى، وعصام السقا، ومجدى فكرى، ورباب ممتاز، وياسمين جمال، وأحمد منير، وهشام الشاذلى، وجمال يوسف وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث المسلسل حول جلال الذى يجسد دور مدرس ألعاب من منطقة شعبية، ولكنه يلجأ للعمل كسائق تاكسي بعد الظهر نظرا لظروف المعيشة الصعبة التي يواجهها، وتتعرض ابنته لحادث اعتداء ومحاولة إجهاض وتدخل المستشفى ويحاول البحث عن الجاني خاصة بعدما علم بأن ابنته حامل وأن والد الجنين هو الذى حاول إجهاضها، ويحاول طوال الحلقات الوصول إلى حق ابنته فى مواجهة أصحاب النفوذ.