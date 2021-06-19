شكرا لقرائتكم خبر عن "نوادى الفيديو" بوابة أحمد مكى لعشق السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل الفنان أحمد مكى، اليوم السبت، بعيد ميلاده الـ41، وهو النجم المولود لأم مصرية وأب جزائرى، وله 4 أشقاء "أخين وأختين" وهو الخامس، عاش بداية طفولته ما بين أبو ظبى والقاهرة وعندما تفككت العائلة تمامًا بانفصال والده ووالدته، استقر فى مصر ليبقى مع والدته وبدأ العمل فى سن مبكرة.

امتهن مكى العديد من المهن إلى جانب دراسته ومن ضمن هذه المهن تجارة طيور الزينة والحمام بأنواعه كما عمل فى نوادى الفيديو، ومن هنا بدأ حبه للسينما فقرر دخول المعهد العالى للسينما قسم إخراج وتخرج فيه سنة 2003، وأثناء دراسته بالمعهد حصدت أفلامه القصيرة التى كتبها وأخرجها الكثير من الجوائز وشهادات التقدير داخل مصر وخارجها، ومثّل مصر فى أهم المهرجانات العالمية للأفلام القصيرة فى إيطاليا وألمانيا والأرجنتين وفى فرنسا.

الفنان المصرى أحمد مكي، ادائما نا تحمل أغنياته رسالة، إذ تحدث عن كواليس أغنيته "أغلى من الياقوت" فى تصريحات تليفزيونية وتدور قصتها حول أب يكتب وصيته لابنه من بعده، مؤكدا أنها تعبر عن شعور حقيقى داخله قائلا: "إن قصة الأغنية حقيقة وأن لحظة إنجاب طفله كانت من أسعد لحظات حياته، وفى الوقت نفسه تعجب من أن قطعة منه أصبحت تتنفس".

وأضاف: "أنه تذكر طفولته وما مر به من صعوبات بسبب التفكك الأسرى، لأن حياته الأسرية كانت مميزة حتى سن الخامسة وبعدها تفككت أسرته إلى مائة جزء".

وتابع: "أن فكرة الأغنية وكأنه يكتب وصيته لابنه ليعلمه كل شيء، حتى لا يعانى كما عانى هو"، مؤكدا أن هذه الوصية ليست لابنه فقط بل لكل طفل محروم من والده.

وكانت آخر أعمال "مكى" مسلسل "الاختيار 2" الذى عرض رمضان الماضى، ويتناول السيرة الذاتية لأبطال وزارة الداخلية الذين استشهدوا خلال السنوات الماضية، والمسلسل من تأليف هانى سرحان ومن إخراج بيتر ميمي، ويشارك فى بطولته أحمد مكى وكريم عبد العزيز وإياد نصار وإنجى المقدم وأسماء أبو اليزيد.