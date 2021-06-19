شكرا لقرائتكم خبر عن نجم اليوم.. تعرف على دور أنيس منصور ومصطفى أمين فى دخول آمال فريد عالم الفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الذكرى الثالثة لوفاة النجمة الراحلة آمال فريد، التى كانت تتسم بالرقة والجمال والذوق الرفيع وكان يتهافت عليها المنتجون والممثلون للعب دور البطولة فى أعمالهم بسبب موهبتها الفريدة، وتوفيت يوم 19 يونيو عام 2018.



آمال فريد

آمال فريد ولدت فى حى العباسية بالقاهرة عام 1938، حصلت على ليسانس آداب قسم الاجتماع، دخلت الفن عن طريق مسابقة فى مجلة الجيل، ثم رشحها للعمل فى الفن مصطفى أمين وأنيس منصور، واكتشفها المنتج رمسيس نجيب.



آمال فريد

كان أول عمل لها أمام الفنانة فاتن حمامة فى فيلم "موعد مع السعادة"، ثم انطلقت بعد ذلك فى السينما لتقوم بدور البطولة أمام عبد الحليم حافظ فى فيلم "ليالى الحب" وكان عمرها آنذاك 17 عاماً.



آمال فريد

اعتزلت أمال فريد الفن فى أواخر الستينيات بعد أن تزوجت من مهندس مصرى كان يقيم فى موسكو، وأقامت معه هناك، ثم عادت وعملت فى فيلمين فقط، وقررت الاعتزال نهائياً عام 1969.



آمال فريد

قدمت العديد من الأعمال السينمائية منها "ليالى الحب" و"شياطين الجو" و"بنات اليوم" و"صراع فى الحياة" و"إمسك حرامي" و"ماليش غيرك" و"امرأة فى الطريق" و"إسماعيل يس فى الطيران" و"من أجل امرأة" و"حماتى ملاك" و"أم رتيبة" و"نساء محرمات" و"إحنا التلامذة" و"بنات بحرى" و"أبو أحمد" و"التلميذة" و"أنا وبناتي" و"الابن المفقود" و"حكاية جواز" و"جدعان حارتنا" و"ذكريات التلميذة" و"بداية ونهاية" و"ست بنات وعريس" و"معبودة الجماهير" و"جزيرة العشاق".



