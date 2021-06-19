شكرا لقرائتكم خبر عن عرض خاص لفيلم "تنين السماء" عن تاريخ القوات الجوية بالإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يقيم مهرجان الاسماعيلية السينمائي الدولي للافلام التسجيلية والروائية القصيرة في دورته الـ22 عرضًا خاصًا لفيلم "تنين السماء" إخراج توني ناجح و"إبراهيم رؤوف" اليوم السبت.

وفيلم " تنين السماء" موجه للطفل المصري، وهو أول فيلم يحكي عن حدث حقيقي في تاريخ القوات الجوية، وتدور أحداثه حول حدث فارق في الماضي ويرتبط بالحاضر.

والفيلم هو جزء من سلسلة "دلتا 99" كجزء أول، ويأتي في اطار تكاتف مؤسسات المجتمع المدني والقوى الناعمة مع مؤسسات الدولة لمحاربة الفكر بالفكر ومخاطبة العقول الصغيرة وتغذيتها بمعلومات هادفها تعزز المعرفة والانتماء، وتمنع الاستقطاب والانحراف من خلال رسائل مباشرة و غير مباشرة والفيلم يأتي في اطار تشويقي وترفيهي يواكب العصر.



تنين السماء

وقالت مي ياقوت مساعد مدير تحرير جريدة الجمهورية ومؤلفة الفيلم، أنه استغرق قرابة العامين والنصف منذ طرح الفكرة، وأنها وفرق العمل واصلوا الجهود لأنهائه وخروجه للنور في فعالية للطفل، خاصة وانه الحدث الأول من نوعه.

ووجهت ياقوت الشكر نيابة عن فريق العمل لإدارة الشؤون المعنوية كونها دعمت الفكرة رغم أنها جديدة كما يشكرون كل الرعاة من الوزارات والداعمين للفكرة.