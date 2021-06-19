شكرا لقرائتكم خبر عن إيمى سمير غانم تشد من أزر نفسها بالدعاء: "اللهم صبرا.. اللهم جبرا.. اللهم قوة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعيش أسرة الفنان الراحل سمير غانم حالة من الحزن الشديد منذ وفاته بعد الأزمة الصحية التي أصابته وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز، فيما لا تزال دلال عبد العزيز تعانى من أزمتها الصحية حتى الآن، وللتعبير عن ذلك شاركت الفنانة إيمى سمير غانم، جمهورها بصورة مجمعة للأسرة عبر حسابها الشخصى على إنستجرام.



تدوينه ايمى سمير غانم

ظهر في الصورة الفنان الراحل سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز والنجمتين دنيا وإيمى سمير غانم، وعلقت إيمى على الصورة بالدعاء للشد من أزر نفسها، حيث كتبت: "اللهم صبرا ..اللهم جبرا .. اللهم قوه".

وفى وقت سابق، تذكرت الفنانة إيمي سمير غانم، والدها الراحل بكلمات مؤثرة؛ نشرتها عبر "ستورى" حسابها على إنستجرام، لتؤكد افتقادها الشديد له وشعورها بالحزن.

وكتبت إيمي عبر خاصية "ستوري" بحسابها على موقع انستجرام: "الوداع الحقيقى هو تقبيل جبين ميت وينتهي باستودعتك الله.. في جنة الفردوس رحم الله كل عزيز غادر الدنيا وترك خلفه قلوبًا تحترق شوقًا لرؤيته.. رحم الله أرواحًا كان وجودها بالدنيا جميلاً.. رحم الله أشخاصًا أتعبنا رحيلهم.. اللهم ارحم من هم تحت الثري نائمون اللهم اجعل القبور باردة عليهم اللهم اغفر لهم وأكرم نزلهم".

يأتى هذا فيما حرصت الفنانة إيمى سمير غانم على زيارة قبر والدها الجمعة قبل الماضية فى الأسبوع الثالث بعد وفاته، والتزمت للمرة الثالثة خلال زيارتها قبر والدها بعدم ارتداء الملابس السوداء، نظرًا لعدم علم والدتها الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز بخبر وفاة الفنان الكبير سمير غانم، وبسبب حالتها الصحية الحرجة.