مجموعة الموت.. ألمانيا تدك شباك البرتغال برباعية في بطولة اليورو

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 يونيو 2021 08:24 مساءً - منذ 6 ثواني

استعاد المنتخب الألماني توازنه في منافسات اليورو 2020، بالتغلب على نظيره البرتغالي بنتيجة (4-2)، في القمة التي احتضنها ملعب أليانز أرينا، مساء اليوم السبت، في إطار مباريات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات.

وسجل رباعية ألمانيا كل من روبن دياز بالخطأ في مرماه (35) ورافائيل جوريرو بالخطأ في مرماه أيضًا (39) وكاي هافيرتز (51) وروبن جوسينس (60)، بينما سجل هدفي البرتغال كريستيانو رونالدو (15) ودييجو جوتا (67).

وبذلك رفعت ألمانيا رصيدها إلى 3 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة السادسة، بينما تجمد رصيد البرتغال عند 3 نقاط أيضًا، ولكن في المركز الثالث.

استطاع الفريق المجري تفجير مفاجأة هي الأكبر في بطولة أوروبا 2020، بتعادله اليوم مع المنتخب الفرنسي بطل العالم في مونديال 2018، وذلك في تصفيات المجموعة السادسة.

وتعتبر المجموعة الأخيرة هي الأقوى في يورو 2020، ويطلق عليها “مجموعة الموت” بتواجد البرتغال وألمانيا وفرنسا فيما كان يعتقد البعض بأن المجر ضيف شرف في المجموعة إلا أنه قدم 90 دقيقة جيدة أمام البرتغال في المباراة الأولى ، فيما قدم مباراة كبيرة أمام المنتخب الفرنسي ونجح في التقدم قبل أن يتعادل الديوك عن طريق أنطوان جريزمان لاعب فريق برشلونة.