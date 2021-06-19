شغب وحالات اختناق في مبارة الأهلي المصري والترجي التونسي

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 يونيو 2021 08:24 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 19 - يونيو - 2021 7:55 مساءً

شهد ملعب حمادي العقربي برادس، في تونس، أحداث شغب وحالات اختناق بين اللاعبين، في المباراة التي ضمت نادي الترجي التونسي وضيفه الأهلي المصري.

وبسبب ازدياد وتيرة أعمال الشغب من قبل جماهير الترجي، غادر لاعبو النادي الأهلي الملعب، بسبب تعرضهم للاختناق وعدم قدرتهم على التنفس ، وذلك بعد إطلاق الأمن التونسي قنابل الغاز المسيل للدموع للسيطرة على شغب جماهير نادي الترجي فى المدرجات بعد دقائق من عمليات الإحماء.

وذكرت وسائل إعلام مصرية بأن الجهاز الطبي لفريق النادي الأهلي المصري يبحث عن حلول لعلاج عمليات الاختناق التي أصابت اللاعبين لعدم التأثير عليهم فى المباراة.

وجاء ذلك خلال لقاء نادي الأهلي المصري نظيره الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي كان من المقرر انطلاقها الساعة السادسة.

وجاء تأهل الأهلي المصري لهذا الدور بعد تخطى عقبة ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، فيما تأهل الترجي على شباب بلوزداد الجزائري بعدما احتكم الفريقان لركلات الترجيح.