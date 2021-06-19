فن ومشاهير

وفاة الفنان المصري سيد مصطفى عن 65 عاماً

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان المصري سيد مصطفى عن 65 عاماً والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - السبت 19 يونيو 2021

أعلن الفنان منير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية في مصر، وفاة الفنان سيد مصطفى عن عمر ناهز 65 عاماً.

 

وقال مكرم، اليوم، عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الدوام لله، سيد مصطفى".

 

يُذكر أن الفنان الراحل سيد مصطفى ولد في أكتوبر عام 1955، وشارك مع بداية مشواره الفني في أدوار صغيرة، وقدَّم العديد من الأعمال، أبرزها مسلسلات: "الباطنية"، و"محمود المصري"، و"إمام الدعاة".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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