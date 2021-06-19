وفاة الفنان المصري سيد مصطفى عن 65 عاماً

محمد الفلاح - السبت 19 يونيو 2021

أعلن الفنان منير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية في مصر، وفاة الفنان سيد مصطفى عن عمر ناهز 65 عاماً.



وقال مكرم، اليوم، عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الدوام لله، سيد مصطفى".

يُذكر أن الفنان الراحل سيد مصطفى ولد في أكتوبر عام 1955، وشارك مع بداية مشواره الفني في أدوار صغيرة، وقدَّم العديد من الأعمال، أبرزها مسلسلات: "الباطنية"، و"محمود المصري"، و"إمام الدعاة".