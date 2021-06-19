هبة عبد الغني تروج لفيلم "لما كان البحر أزرق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

روجت الفنانة هبة عبد الغني لفيلم "لما كان البحر أزرق"، المقرر عرضه في مهرجان أسوان لسينما المرأة في الفترة من 24 حتى 29 يونيو الجاري.

ونشرت "هبة" بوستر العمل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت :"فيلم لما كان البحر أزرق، إن شاء الله العرض الأول عالميًا في مهرجان أسوان لسينما المرأة في الفترة من 24 حتى 29 يونيو 2021".

فيلم "لما كان البحر أزرق" إخراج عمرو السيوفي وبطولة هبة عبد الغنى، وتدور الأحداث حول "مريم" وهي امرأة في الأربعينيات من عمرها تشعر بأنها مثقلة بالملل والروتين اليومى، وفي أحد الأيام تقرر أن تكسر هذه البلادة باتخاذ أجرأ قرارا في حياتها.