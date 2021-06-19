ابنة رجاء الجداوي تنشر صورا لوالدتها وتستعيد الذكريات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

استعادت أميرة مختار ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي ذكرياتها مع والدتها وابنتها روضة.

ونشرت أميرة صورا لوالدتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت:"كنتي معنا في كل لحظة، الغياب مش بالجسد، الغياب بالروح، وأنتي روحك وسيرتك الجميلة عمرها ما هتغيب عنا أبدًا، إن شاء الله، فأنت فعلا مش سيبانا لحظة، الله يرحمك يا أمي".

وتوفيت الفنانة رجاء الجداوي، في الساعات الأولى من الأحد 5 يوليو 2020، بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وأعلنت الخبر ابنتها أميرة مختار، التي كتبت عبر حسابها بموقع فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. أمي في ذمة الله".