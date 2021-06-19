هذا ما قالته سمية الخشاب عن "الاغتصاب الزوجي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

علقت الفنانة سمية الخشاب، على مسألة الاغتصاب الزوجي، تزامنا مع إثارة القضية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت سمية عبر حسابها على تويتر: "‏أي شخص يبرر أو يدافع عن أي نوع من الاغتصاب أو التحرش فهو مريض وخطر على المجتمع.. والاغتصاب الزوجي جريمة في حق المرأة".

وأضافت: "‏صدقوا الناجيات وادعموهن، كفاية اللي مروا بيه وعمركم ما تسخروا من ألم أو وجع أي شخص، وكفاية جهل وتجرد من الإنسانية".

وكانت سمية الخشاب، قالت في تدوينة سابقة: "اغتصاب الزوجة زي اغتصاب الغريبة، زي اغتصاب الحبيبة، زي أي نوع اغتصاب في الدنيا، والمغتصب بيبقي مجرم لأنه بينتهك جسم وحقوق الإنسانة اللي معاه، اللي هي جزء من حقوق الإنسان".

وأضافت: "أي مغتصب ربنا يخسف به الأرض أيا كانت مكانته الاجتماعية أو المادية، وأي واحدة تتعرض لده متتكسفش، كلنا معاكي، وفضهرك وبرافو أنه في عصر السوشيال ميديا هنقدر نوقف القرف ده.. الاغتصاب الزوجي جريمة.. مفيش أي مبرر غير قلة التربية أو عدم القدرة على ضبط النفس".