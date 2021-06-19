إيرادات "الشنطة" تقترب من 70 ألف جنيه في يومه الثالث بـ"السينمات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي يوم الأربعاء 16 يونيو، فيلم "الشنطة"، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر، مع أفلام: "أحمد نوتردام"، "ماما حامل"، "ديدو"، و"ثانية واحدة".

وحقق الفيلم في يومه الثالث بدور العرض، الجمعة 18 يونيو إيراد قُدر بـ29 ألفًا و541 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه في 3 أيام 69 ألفا و209 جنيهات.

"الشنطة" تأليف تامر عبدالمنعم، إخراج أحمد البدري، يشارك في بطولته بيومي فؤاد، شريف دسوقي، شيرين، محمد لطفي، محمد عبدالعظيم، دانا حلبي. وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول حقيبة يمتلكها بطل العمل وتتسبب له في عدة مشاكل فترة إقامته في أحد فنادق دبي.