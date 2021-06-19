أحمد فهمي يرد على أخبار إنفصاله عن زوجته أميرة فراج

كتب امير فتحي في السبت 19 يونيو 2021 05:47 مساءً - نشر الفنان ” أحمد فهمي ” صورة جديدة له برفقة زوجته ” أميرة فراج ” عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” .

وذلك بعد مرور عدة أشهر على الأخبار التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الفنية تفيد بإنفصالهما .

خاصة بعد قيام أحمد فهمي وأميرة فراج بإلغاء متابعتهما لبعضهما البعض على إنستجرام .. كما تجاهلت أميرة تهنئة زوجها بعيد ميلاده .

وظهر أحمد فهمي وزوجته في الصورة وهما يقفان بجوار بعضهما واكتفى في تعليقه عليها بوضع إيموجي قلب .. وردت أميرة فراج عليه في تعليق لها بوضع مجموعة من القلوب .