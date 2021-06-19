كتب امير فتحي في السبت 19 يونيو 2021 05:47 مساءً - نشر الفنان ” أحمد فهمي ” صورة جديدة له برفقة زوجته ” أميرة فراج ” عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” .
وذلك بعد مرور عدة أشهر على الأخبار التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الفنية تفيد بإنفصالهما .
خاصة بعد قيام أحمد فهمي وأميرة فراج بإلغاء متابعتهما لبعضهما البعض على إنستجرام .. كما تجاهلت أميرة تهنئة زوجها بعيد ميلاده .
وظهر أحمد فهمي وزوجته في الصورة وهما يقفان بجوار بعضهما واكتفى في تعليقه عليها بوضع إيموجي قلب .. وردت أميرة فراج عليه في تعليق لها بوضع مجموعة من القلوب .
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد فهمي يرد على أخبار إنفصاله عن زوجته أميرة فراج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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