بالصور – هكذا سيظهر عابد فهد بشخصية جمال باشا السفاح

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر النجم السوري عابد فهد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” صورة له بشخصية “جمال باشا السفاح”، التي يؤديها في مسلسل “سنوات الحب والرحيل” وعلّق عابد على الصورة: ” سنوات الحب والرحيل جمال باشا (السفاح)”.

ومسلسل “سنوات الحب والرحيل” هو دراما تاريخية يجري تصويرها تحت إدارة المخرج السوري الليث حجو وإنتاج مجموعة mbc.

ويتناول العمل فترة صدور فرمان الخدمة العسكرية الإلزامية التي أصدرها السلطان العثماني آنذاك لكل من هم في عمر الخدمة وفي كامل المناطق التي تقع تحت سيطرة العثمانيين آنذاك.

العمل دراما اجتماعية ولن تغيب عنه التفاصيل الرومانسية حيث ستتناول حياة أربعة شبان هم أبطال العمل وهم الفنان السعودي عبد الرحمن اليماني والسوري أنس طيارة واللبنانيان وسام فارس وبيو شيحان.

وبحسب المعلومات فإن القسم الأكبر من العمل سيجري تصويره في مصر بينما القسم المتبقي سيتوزع بين سورية ولبنان.

من جهة أخرى سيكون النجم السوري عابد فهد حاضراً ببطولة مسلسل ” شتي يا بيروت” للكاتب بلال شحادات وإنتاج مجموعة الصباح. ومن المرجح أن يتشارك بطولته مع النجم السوري معتصم النهار.

وكان عابد قد حضر في الموسم الرمضاني الماضي ببطولة مسلسل “350 جرام” برفقة النجم السوري سلوم حداد والفنانة اللبنانية كارين رزق الله.