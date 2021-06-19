لا تزال العلاقة الروحيّة بعد رحيله.. فين ديزل يكشف مفاجأة لمحبّي بول ووكر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ألمح النجم فين ديزل في أحدث مقابلة أجراها معه موقع “إي أونلاين” الأميركي، إلى احتمال مشاركة الممثلة الشابّة ميدو ووكر، ابنة النجم الراحل بول ووكر في الأجزاء المستقبلية من سلسلة أفلام Fast and Furious التي شهرت والدها، خلال حديثه عن مستقبل سلسلة أفلام مطاردات السيارات الشهيرة.

ويستغلّ النجم فين ديزل كلّ فرصة تسنح له للتعبير عن حبّه ووفائه لصديقه الراحل ووكر ومدى افتقاده إيّاه، وإحياء ذكراه دائماً عبر هذه الأفلام.وتُوفيَ بول في حادث سير مأسوي في تشرين الثاني 2013، وسط تصويره الجزء السابع من السلسلة الشهيرة.