“أكاديمية MBC” تُسدل الستار على عامٍ حافلٍ بالنجاحات والإنجازات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في شهر يونيو من عام 2020، أعلنت “مجموعة MBC” عن إطلاق “أكاديمية MBC” التي جاءت انسجاماً مع رؤية 2030 الهادفة إلى تمكين الشباب السعودي المبدع في كافة نواحي الاستثمارات المُستدامة، وعلى رأسها الاستثمار في رأس المال البشري السعودي. واتخذت “أكاديمية MBC” من العاصمة السعودية الرياض مُنطلَقاً لمشاريعها في عموم المملكة وخارجها، فيما يتم حالياً وضع اللمسات الأخيرة على مبنى المقرّ الرئيسي في أحد أحياء العاصمة.

الأرقام والإحصاءات تُشير إلى عام حافل بالإنجاز

لتسليط الضوء على ما أنجزته “أكاديمية MBC” خلال عام واحد، لا بد من مُقاربة الإنجازات مع الأرقام والإحصاءات، فقد بلغ العدد الإجمالي للمستخدِمين المسجَّلين فعلياً في جميع مبادرات ومشاريع كل من “أكاديمية MBC”، و”MBC Talents” – وهي وكالة إدارة المواهب في “مجموعة MBC”، نحو 54,338 مُسجَّلاً حتى اليوم. تقدَّمَ مِن هؤلاء أكثر من 11,073 بطلبات انتساب للالتحاق بصفوف الأكاديمية ودوراتها بمختلف الاختصاصات. بدورها استقبلت الأكاديمية نحو 2,478 منتسباً ومنتسبة نالوا قبول الأكاديمية والتحقوا بصفوفها وورش عملها المتقدّمة، النظرية منها والعملية.

في هذا السياق أعلنت “أكاديمية MBC” أن عدد خرّيجيها والفائزين ببرامجها ومبادراتها ومسابقاتها خلال عامٍ واحد بلغ 1,903، توزعوا بمجملهم ما بين برامج التدريب العملية على الأرض (بواقع 124 خريجاً)، ومسابقات تجارب الأداء والتقديم (482 فائزاً)، إضافة إلى خريجي برامج التدريب الأكاديمية الفصلية (1297 خريجاً). يُضاف إلى ذلك الفائزين والفائزات بالمحطة الأولى حتى الآن من مبادرة “رحلة إبداعية حول المملكة” (1000 متقدم و24 فائزاً وفائزة)، وما زال في جعبة الرحلة 7 محطات قادمة. كل ذلك إلى جانب فائزين آخرين في مبادرات متنوعة أطلقتها الأكاديمية على غرار مبارة “فكرتي”، ناهيك عن الحائزين على شهادات المشاركة في الندوات والزمالات والمنح وغيرها من مبادرات الأكاديمية وصفوفها وورش عملها المتنوعة في كافة اختصاصات قطاع العمل الإعلامي والترفيهي.

وعلى الرغم من انطلاق معظم تلك المشاريع والمبادرات من المقرّ الرئيسي للأكاديمية في العاصمة السعودية، غير أن نشاط الأكاديمية الطلابي والتدريبي والعملي لا ينحصر تحديداً في الرياض، ففصول الأكاديمية متواجدة في كل قطاع من قطاعات الإنتاج الإعلامي الذي تديره “مجموعة MBC” في العالم العربي والمنطقة، من MBC Studios في دبي، إلى مسلسلات وبرامج MBC الرائدة في كل من مصر وبلدان المغرب العربي، مروراً بـ مسلسلات وبرامج MBC في العراق ولبنان والأردن وغيرها. الهدف في النتيجة كما يصفه القائمون على “أكاديمية MBC” يتلخّص في الحرص على اكتساب المتدرّبين والمتدرّبات أفضل الخبرات العملية بموازاة المعارف النظرية. لذا تمتد ساحة عمل الأكاديمية على امتداد مساحة الإنتاج الذي تديره MBC في كل مكان من المنطقة والعالم.

أبرز الاختصاصات التي يتوجه إليها الشباب السعودي كما رصدتها الدراسات والإحصاءات

تشير نتائج الإحصاءات الأخيرة الصادرة عن “أكاديمية MBC” إلى أن اهتمامات الملتحقين بدورات وصفوف ومشاريع الأكاديمية انصبّت على مختلف مفاصل العمل الإعلامي والإنتاجي والترفيهي عموماً، وإنْ كان ذلك بنسب متفاوتة تعكس بمجملها توجهات الشباب السعوي في سوق العمل ضمن هذا القطاع الحيوي، وهو توجّه يتماهى مع النسب العالمية في أكثر الدول ريادةً في قطاعَي الإعلام والترفيه. فقد لقيَ اختصاص التمثيل التقديم التلفزيوني والإخباري – على سبيل المثال لا الحصر- إقبالاً بلغت نسبته 26% من أعداد المُلتحقين بالأكاديمية منذ شهر يناير 2020 وحتى الآن؛ في حين شكّلت نسبة اختصاص التمثيل 17% من إقبال المتقدين؛ و 14% بالنسبة للاختصاصات الموسيقية، بما في ذلك صناعة الموسيقى التصويرية والتلحين والـ “دي جاي” وغيرها. فيما بلغت نسبة الراغبين بدخول سوق عمليات الإنتاج وتنفيذها حوالي 7%؛ إضافةً إلى 6% لكتابة السيناريوهات تحديداً، وهي نسبة مِن شأنها أن تُفضي إلى دعم قطاع الصناعة الدرامية والسينمائية في المملكة، إذ تشير الأرقام إلى أن هذه الصناعة بحاجة ماسّة إلى المزيد من الكتّاب الأكفّاء بمستوى احترافي، قادرين على رفد الدراما والسينما السعودية بعشرات النصوص الجيدة.

بموازاة ذلك، توزعت الاهتمامات الأخرى للملتحقين بـ”أكاديمية MBC” على مختلف مفاصل الإنتاج كالتصوير والإخراج وهندسة الصوت والإضاءة والمونتاج وبناء وتصميم اللوكايشن والأزياء وغيرها، إلى جانب اختصاص الكوميديا التي تجد رواجاً كبيراً بين جيل الشباب، وهو ما تشير إليه توجّهات المتقدمين إلى مختلف تجارب الأداء للأعمال الإنتاجية المختلفة التي تحتضنها الأكاديمية.

الأهداف القريبة لأكاديمية MBC

أعلنت “أكاديمية MBC” في وقت سابق من هذا العام، على لسان رئيسها التنفيذي الاستاذة جنى يماني، عن سعيها لاستقطاب أكثر من 6000 موهبة سعودية من الشبان والشابات الأكثر تميزاً لمشاريع المجموعة. كما أشارت الأكاديمية إلى أن هدفها في الوقت نفسه تدريب أكثر من 10 آلاف سعودي وسعودية في مختلف اختصاصات العملية الإنتاجية. وفيما تستمر عمليات الاستقطاب والتدريب على قدمٍ وساق، أبدت الأكاديمية عزمها – من خلال وكالة “مواهب MBC” التي تحمل اسم “MBC Talent” – على إدارة أكثر من 100 موهبة وقّعتْ معها عقود إدارة أعمال. كل ذلك بموازاة سعي الأكاديمية للوصول إلى أكثر من 3 مليون سعودي وسعودية من خلال برامج ومبادرات الأكاديمية ومنصاتها.

وتؤكّد “أكاديمية MBC” على أن كل ذلك يأتي انطلاقاً من هدفها الأساسي وهو تطوير قدرات وأدوات الجيل القادم من المحترفين والمحترفات السعوديين والسعوديات في المجالات الإبداعية والإنتاجية والإعلامية، بحيث تتناسب مع متطلبات سوق العمل في المنطقة والعالم، وبالتالي تمكين تلك المواهب الأكثر تميزاً من الوصول إلى أعلى درجات الاحتراف، ومن ثم ربطها بمختلف قطاعات العمل الإنتاجي والإعلامي، إنْ كان ذلك محلياً أو إقليمياً أو عالمياً.

أكثر خرّيجي الأكاديمية تميزاً ضمن أضخم مشاريع مجموعة MBC وإنتاجاتها

لعلّ أبرز ما يميّز عمل “أكاديمة MBC” يكمن في قدرتها على تفعيل عملية تحويل الملتحقين بصفوف الأكاديمية وورش عملها إلى محترفين ومحترفات بسرعة قياسية، وذلك من خلال مزج العلوم النظرية بالعملية، مع إتاحة فرص تدريب على الأرض. من هنا بات خريجو الأكاديمية اليوم بمثابة حجر الأساس في كبرى “مشاريع MBC Studios” التي تقوم بدروها بإجراء تجارب أداء لاحتضان أبرز هؤلاء الخريجين وأكثرهم تميزاً، بالإضافة إلى إلحاقهم بإنتاجات “أعمال شاهد الأصلية” وبرامج قنوات MBC وغيرها. وقد بلغ عدد خرّيجي الأكاديمية الملتحقين بمشاريع MBC، منذ الربع الثاني من عام 2020 وحتى الآن، 124 متدرباً، توزّعوا فعلياً على العديد من مشاريع المجموعة السينمائية والدرامية، إضافةً إلى البرامج المباشرة والحوارية وبرامج المواهب والمسابقات وسواها، مثل مسلسل السوب أوبرا السعودي الشهير “الميراث”، والإنتاج الدرامي الضخم القادم قريباً “سفر برلك”، وبرنامج “صباح الخير يا عرب”، وبرنامج “توب شيف” العالمي بصيغته العربية، وبرنامج “Little Big Stars” العالمي بصيغته العربية، وبرنامج “تحدي العائلات”، بالإضافة إلى خرّيجي الأكاديمية المنضمّين للعمل في منصة “شاهد” وغيرها من أقسام “مجموعة MBC” ومشاريع “MBC Studios” وإنتاجاتها الحالية والقادمة. الجدير ذكره أن بعض تلك المشاريع المرتقبة تشمل أفلام ومسلسلات وبرامج محلية بمواصفات عالمية، قادرة على السفر إلى ما وراء الحدود وصولاً إلى الإقليمية والعالمية، بحيث تمتلك من المواصفات الفنية والتقنية إلى جانب فرادة المحتوى ما يتيح لها رواية قصص السعودية والمنطقة للعالم.

نسب مشاهدة قياسية لمسابقات أكاديمية MBC على بعض أشهر منصات التواصل الاجتماعي العالمية

يُشدّد المسؤولون في “أكاديمية MBC” على أنهم يتطلّعون أولاً لتغطية الفجوة الأكاديمية في القطاعات الإنتاجية والإبداعية والاعلامية بالكامل، ليتم بعد ذلك التركيز على عملية ربط المحترفين الجدد بالمشاريع الإنتاجية داخل وخارج “مجموعة MBC”، وبالتالي العمل على وصول المحترفين السعوديين إلى المنافسة على الصعيد العالمي، والحرص على تواجدهم داخل أبرز المؤسسات والاستوديوهات الإنتاجية الرائدة حول العالم.

ولتفعيل ذلك على أرض الواقع، أطلقت أكاديمية MBC في مطلع هذا العام مهرجان الأفلام القصيرة على تطبيق “تيك توك”، فتعدّى عدد المُشاركين والمشاركات 13 ألفاً، فيما فاقت أرقام المشاهَدة الـ200 مليون على التطبيق نفسه. من جانبٍ آخر، بلغت أعداد المتابعين لندوات “أكاديمية MBC” الحوارية ما يقارب الـ 2 مليون مشاهَدة، وذلك عبر التطبيقات الرقمية التي بُثّت عليها تلك المنتديات والجلسات الحوارية التي تطرّق معظمها إلى مواضيع تتعلق بصناعة الإعلام والترفيه، وأشرَف عليها وحاضَر فيها مجموعة كبيرة من الأسماء البارزة في هذا القطاع عربياً وإقليمياً وعالمياً.

وفي الوقت الذي تحتفي خلاله “أكاديمية MBC” بمضيّ عامٍ حافلٍ بالإنجازات الهامة والخطوات الأولى الرائدة في كثير من المجالات، تظلّ العيون مترقّبةً للمزيد من النجاحات في ضوء تسارع المبادرات وإطلاق المزيد من الصفوف الأكاديمية والاختصاصات، واحتضان عشرات الآلاف من الموهوبين والموهوبات الذين سيتحوّلون قريباً إلى محترفين ومحترفات يديرون مفاصل العملية الإنتاجية السعودية ضمن أكبر المؤسسات الإعلامية في المنطقة، وصولاً إلى العالمية.