فن ومشاهير

حسن حسني.. توفي بأزمة قلبية وهذا الفيلم طلب المشاركة فيه

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يحتفل محبو الفنان القدير حسني حسني بعيد ميلاده، الموافق اليوم 19 يونيو الجاري.

وفي هذا التقرير نرصد لكم معلومات عن الراحل حسن حسني:

- ولد في 19 يونيو عام 1936، بحي القلعة.

- قام بالتمثيل في مسرح المدرسة وحصل على العديد من الميداليات، ثم انضم إلى المسرح العسكري ثم للمسرح القومي.

- قدم الراحل حسن حسني عدة مسلسلات أبرزها "رأفت الهجان، سلطانة المعز، أبو جبل، رحيم، الأب الروحي، الصعلوك، مريم، مزاج الخير، ابن النظام، العار، اللص والكتاب"، غيرها من الأعمال.

- شارك حسن حسني في عدة مسرحيات، منها: "مين فينا الغبي، لعب الحب، ثلاث عقلاء ولكن، المرجيحة، سندريلا والمداح، بيت المرحوم، صبح صبح، عاشقة الجن".

- من أشهر أفلام حسن حسني: سمير وشهير وبهير، الديكتاتور، الفرح، دبور، بوبوس، غبي منه فيه، الناظر، حبيبي نائمًا، أيظن، حاحا وتفاحة، كركر، وخيال مآتة، غيرها .

- توفيت ابنته رشا في 21 مارس عام 2013 بعد صراع مع مرض سرطان الغدد.

- كان آخر ظهور له حينما نشر الفنان الشاب محمود عمرو ياسين، حفيد الفنان الكبير محمود ياسين، صورة تجمعه بالفنان حسن حسني، عبر حسابه على "إنستجرام".

- قال حسن حسني، في ندوة تكريمه بالمسرح المكشوف، ضمن فعاليات الدورة الأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، أن الفيلم الوحيد الذي سعى للمشاركة به هو "سارق الفرح" لداود عبد السيد، مضيفًا: "عرضت عليه أن أشارك فيه حتى ولو من دون أجر، وحصلت على 5 جوائز بسبب شخصية (ركبة) التي جسدتها في الفيلم".

- توفي الفنان حسن حسني في الساعات الأولى من 30 مايو 2020، عن عمر يناهز 84 عامًا، بسبب أزمة قلبية.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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