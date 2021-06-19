حسن حسني.. توفي بأزمة قلبية وهذا الفيلم طلب المشاركة فيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يحتفل محبو الفنان القدير حسني حسني بعيد ميلاده، الموافق اليوم 19 يونيو الجاري.

وفي هذا التقرير نرصد لكم معلومات عن الراحل حسن حسني:

- ولد في 19 يونيو عام 1936، بحي القلعة.

- قام بالتمثيل في مسرح المدرسة وحصل على العديد من الميداليات، ثم انضم إلى المسرح العسكري ثم للمسرح القومي.

- قدم الراحل حسن حسني عدة مسلسلات أبرزها "رأفت الهجان، سلطانة المعز، أبو جبل، رحيم، الأب الروحي، الصعلوك، مريم، مزاج الخير، ابن النظام، العار، اللص والكتاب"، غيرها من الأعمال.

- شارك حسن حسني في عدة مسرحيات، منها: "مين فينا الغبي، لعب الحب، ثلاث عقلاء ولكن، المرجيحة، سندريلا والمداح، بيت المرحوم، صبح صبح، عاشقة الجن".

- من أشهر أفلام حسن حسني: سمير وشهير وبهير، الديكتاتور، الفرح، دبور، بوبوس، غبي منه فيه، الناظر، حبيبي نائمًا، أيظن، حاحا وتفاحة، كركر، وخيال مآتة، غيرها .

- توفيت ابنته رشا في 21 مارس عام 2013 بعد صراع مع مرض سرطان الغدد.

- كان آخر ظهور له حينما نشر الفنان الشاب محمود عمرو ياسين، حفيد الفنان الكبير محمود ياسين، صورة تجمعه بالفنان حسن حسني، عبر حسابه على "إنستجرام".

- قال حسن حسني، في ندوة تكريمه بالمسرح المكشوف، ضمن فعاليات الدورة الأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، أن الفيلم الوحيد الذي سعى للمشاركة به هو "سارق الفرح" لداود عبد السيد، مضيفًا: "عرضت عليه أن أشارك فيه حتى ولو من دون أجر، وحصلت على 5 جوائز بسبب شخصية (ركبة) التي جسدتها في الفيلم".

- توفي الفنان حسن حسني في الساعات الأولى من 30 مايو 2020، عن عمر يناهز 84 عامًا، بسبب أزمة قلبية.