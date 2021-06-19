إيمي سمير غانم: "اللهم صبرا وقوة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

شاركت الفنانة إيمي سمير غانم، متابعيها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، برسالة جديدة.

ونشرت إيمي، صورة مع أسرتها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "اللهم صبرا ..اللهم جبرا .. اللهم قوة".

وكان الإعلامي رامي رضوان، أعلن يوم 22 مايو الماضي، عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، سلبية مسحة حماته الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز من فيروس كورونا.

وعقب ذلك بأيام، كشف رضوان في برنامجه "مساء dmc"، أن دلال عبدالعزيز "مازالت في العناية المركزة، حيث أنها في مرحلة أعراض ما بعد الإصابة بكورونا، وهي مرحلة صعبة للغاية، لذلك هي تأخذ بعض الأدوية كي تتعافى"، مطالبا الجميع بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

وغابت الفنانة دلال عبدالعزيز عن جنازة زوجها الفنان سمير غانم والذي رحل عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو الماضي، وشيعت جنازته الجمعة 21 مايو، من مسجد المشير بالتجمع الخامس إلى مثواه الأخير، وتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.