نجل حسن حسني: "والدي كان يكره النكد ويحب علاء ولي الدين وتأثر برحيله"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

قال هشام نجل الفنان الكبير الراحل حسن حسني، إن والده رحل ولكن الجميع يفتقده ويشعر بشوق إليه، ولن ينساه أهله أو جمهوره.

وتابع هشام، ببرنامج "هذا الصباح "، أنه يشعر أن ذكراه تزيد وحب جمهوره له يزيد سواء بمصر أو العالم العربي كله، وأعماله تظل خالدة.

وأوضح، أن والده الراحل كان رجل بيتوتي، يحب بيته كثيرا ويحب أولاده، وكان ضحوك ولا يحب الحزن أو النكد، ويهتم بأدق التفاصيل الخاصة ببيته وأولاده وأحفاده.

واستكمل، أن والده كان يحب كافة الأعمال التي قدمها ولكن كانت أهم أعماله "دماء على الأسفلت" الذي حصل عليه جائزة أحسن ممثل بمهرجان السينما عام 1993.

وأضاف، أن والده كانت علاقته جيدة بالجيل الجديد من الفنانين، وكانوا مثل أولاده ويتواصلوا معه، وأيضا كافة نجوم جيله، مشيرا إلى أن أحمد بدير، حسن عابدين، وصلاح عبدالله، كانوا أصدقاء جدا، وكان يحب الفنان علاء ولي الدين، وتأثر كثيرًا برحيله لمدة أشهر.