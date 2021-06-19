"نهال عنبر قالتلي مش بحب أتعامل مع حد مش نقابي".. معلومات عن سيد مصطفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

رحل الفنان سيد مصطفى، عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وأعلن الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، خبر وفاته عبر حسابه على فيسبوك.

ونرصد لكم معلومات عن الفنان الراحل سيد مصطفى في السطور التالية:

- ولد الفنان سيد مصطفى في أكتوبر عام 1955.

- شارك في أكثر من 500 عمل فني لم يحصل خلالها على دور بطولي، وجميع أعماله ثانوية، ولكنها مميزة.

- رغم مشاركاته الفنية العديدة إلا أنه ليس عضوا بنقابة المهن التمثيلية.

- تعاون مع النجمة عبلة كامل في مسلسل "سلسال الدم" الذي حقق نجاحا كبيرا مع الجمهور.

- في عام 2015 التقى الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، بالفنان سيد مصطفى، لبحث أزمته والوقوف إلى جانبه.

ونشرت الصفحة الرسمية لنقابة المهن التمثيلية، وقتها صورا للقاء أشرف زكي بسيد مصطفى، ونقلت الصفحة وعد النقيب له بالنظر في كل طلباته ومساعدته.

- قال سيد مصطفى في لقاء سابق ببرنامج "كل يوم" مع وائل الإبراشي: "مش بشتغل من بعد الثورة، ومش لاقي شغل، وأنا أقدم ممثل، وبمثل بقالي 66 سنة، وأعمل في الفن منذ كان عمري 5 سنين".

- أضاف "أنا كنت علم من أعلام الفن، ومثلت مع محمود عبد العزيز وعادل إمام ونور الشريف، وبسبب قلة الشغل، بقيت أحط في نفسي لحد ما تعبت وجالي اكتئاب والقلب تعبني، ونهال عنبر قالتلي مبحبش أتعامل مع حد مش نقابي".

- كانت آخر تجاربه السينمائية، فيلم "الخروج عن النص" عام 2018.

- كانت آخر أعماله الفنية في التليفزيون، مشاركته بمسلسل "فرصة تانية" عام 2020 مع الفنانة ياسمين صبري، وظهر فيه بدور تمرجي داخل المستشفى.

- من أبرز أعماله الدرامية، مسلسلات: "راجل وست ستات" و"الباطنية" و"محمود المصري" و"إمام الدعاة" و"سلسال الدم".

ومن أعماله السينمائية، أفلام: "الباب يفوت جمل"، "إكس لارج"، "ابن القنصل"، "ظاظا"، "علي سبايسي"، "شبر ونص"، "عوكل"، "العشق والدم"، "العاشقان"، وغيرها.