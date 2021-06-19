شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتفقد أعمال تشطيب واجهات 15 برجا شاطئيا بالعلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقب وضعه لحجر الأساس لمشروع أبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، قام الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بجولة تفقدية لعدد من المشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة، ورافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتفقد الوزير، المسجد الجارى الانتهاء من تنفيذه بالمدينة التراثية، والمُقامة على مساحة 260 فدانا، ويبلغ إجمالى عدد المنشآت بها حوالى 70 منشأة، وتشمل: البحيرة الرئيسية – الحديقة المركزية – المسجد – الكنيسة – المسرح الرومانى – الأوبرا – المبانى التجارية والفندقية فى الحى القديم – مجمع السينمات.

كما تفقد وزير الإسكان أعمال تشطيب الواجهات لـ15 برجًا بالمرحلة الأولى من الأبراج الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة، موضحًا أنه جار أيضًا بالمنطقة الشاطئية تنفيذ 8 أبراج بالمرحلة الثانية، ووصلت نسبة التنفيذ ببعض الأبراج للدور السابع.