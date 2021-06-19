شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة مخصصات "حياة كريمة" من جهاز المشروعات لـ1.4 مليار جنيه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخصصات المقدمة من جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لمبادرة حياة كريمة إلى 1.4 مليار جنيه، وفق تصريحات نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات.

وكشفت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات في تصريحات لـ" الخليج 365"، أن الجهاز خصص 590 مليون جنيه لمبادرة حياة كريمة فور إطلاقها، مشيرة إلى أنه مع أول 4 أشهر من المبادرة ومع إجراء مراجعة على ما تم إنفاقه وجد الجهاز أنه تم صرف 200 مليون جنيه، لذلك تم زيادة مستهدفات الإنفاق لصالح المبادرة إلى 700 مليون جنيه.

وأعلنت وزيرة الصناعة والتجارة، أنه بعرض التطورات على الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بمضاعفة المبلغ إلى 1.4 مليار جنيه، لافتاً إلى أنه في حالة اكتشاف ارتفاع طلبات التمويل ضمن مبادرة حياة كريمة سيتم زيادة المبلغ، وذلك بهدف توفير فرص عمل جديدة .

كشفت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز يستهدف الوصول بتمويلاته المقدمة حتى نهاية العام الجارى 2021 إلى 6 مليارات جنيه.

وأضافت الوزيرة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه يجرى مراجعة المستهدفات بشكل دورى، مشيرة إلى أنه إذا وصلت التمويلات لأعلى من المبالغ المستهدفة يتم تعديل المستهدفات بصورة مستمرة.