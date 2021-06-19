شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الدبلومات الفنية يؤدون امتحان العربى.. ويؤكدون سهولة الأسئلة..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت لجان امتحانات الدبلومات الفنية بالمدرسة الفنية المتقدمة التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية، هدوء داخل اللجنة، حيث يؤدى الطلاب امتحان اللغة العربية وسط إجراءات احترازية ووقائية، وأكدت طالبت باللجنة سهولة امتحان اللغة العربية والأسئلة من المنهج الدراسى.

وتفقد مجدى الجيار وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة والمهندس حمدى السيد مدير التعليم الفنى بالمديرية، وناصر شعبان مدير إدارة جنوب الجيزة التعليمية لجان الامتحانات واطمئنوا على استقرار الامتحانات وتسليم الطلاب كمامات وأيضا اكياس جيل وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب من فيروس كورونا.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام 750000 طالب/طالبة، بكافة النوعيات (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعليم وتدريب مزدوج)، داخل 3041 لجنة امتحانية، مشيرة إلى أنه سيتم السماح بعقد امتحان التربية الدينية وكذا المواد غير المضافة للمجموع بالمنزل، وتم التنبيه على لجان الإدارة والنظام والمراقبة بخصوص هذا الموضوع.

وتابعت الوزارة: إنه يتم تسليم الطالب 1 كمامة يوميا و1 كيس جيل مطهر و2 كمامة قطنية لكل إدارى عن فترة الامتحان بواقع كمامة عن الامتحان النظرى وكمامة عن الامتحان التحريرى، و2 كنانة بلاستيكية لكل إدارى عن فترة الامتحانات بواقع كمامة عن الامتحان التحريري وأخرى عن العملى، إضافة إلى مجموعة من المطهرات 1 لكل مبنى مكونه من 30 لتر كحول أثناء فترة الامتحانات العملية والنظرية، مشددة على ضرورة التعقيم اليومى للجان السير.

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة استخدام العصا الإلكترونية يوميا للكشف عن المعادن وتفتيش الطلاب، مع توفير كواشف حرارية لكل لجنة 3 أجهزة مع التأكد من صلاحيتها للعمل، وفى حالة توافر بوابات التعقيم يتم التأكيد يوميا من توافر المستلزمات الطبية من كحولات لتشغيل هذه البوابة.

وطالبت وزارة التربية والتعليم من رؤساء اللجان بالتواصل مع المديريات التعليمية لاستلام الأصناف المطلوبة قبل انطلاق الامتحانات غدا السبت لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين الطلاب والمعلمين خلال فترة أداء الامتحانات.