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تعرف على درجات الحرارة بمحافظات الجمهورية حتى الخميس المقبل

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القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم السبت 19 يونيو 2021 إلى الخميس 24 يونيو 2021، حيث يشهد طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و شمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

 

وفيما يلى درجات الحرارة المتوقعة حتى الخميس المقبل، على كافة محافظات الجمهورية، كما يلى

 

 

- السبت 19 يونيو

 

القاهرة والوجه البحرى 34 درجة 

 

السواحل الشمالية 28 درجة 

 

جنوب سيناء 37 درجة

 

 شمال الصعيد 36 درجة 

 

جنوب الصعيد 40 درجة

 

 

- الأحد 20 يونيو

 

القاهرة والوجه البحرى 35 درجة 

 

السواحل الشمالية 29 درجة 

 

جنوب سيناء 37 درجة

 

 شمال الصعيد 37 درجة 

 

جنوب الصعيد 41 درجة

 

 

- الإثنين 21 يونيو

 

القاهرة والوجه البحرى 35 درجة 

 

السواحل الشمالية 28 درجة 

 

جنوب سيناء 37 درجة

 

 شمال الصعيد 37 درجة 

 

جنوب الصعيد 41 درجة

 

- - الثلاثاء 22 يونيو

 

القاهرة والوجه البحرى 34 درجة 

 

السواحل الشمالية 28 درجة 

 

جنوب سيناء 37 درجة

 

 شمال الصعيد 36 درجة 

 

جنوب الصعيد 41 درجة

 

 

- الأربعاء 23 يونيو

 

القاهرة والوجه البحرى 34 درجة 

 

السواحل الشمالية 29 درجة 

 

جنوب سيناء 38 درجة

 

 شمال الصعيد 38 درجة 

جنوب الصعيد 41 درجة

 

- الخميس 24 يونيو

القاهرة والوجه البحرى 35 درجة 

السواحل الشمالية 29 درجة 

جنوب سيناء 37 درجة

شمال الصعيد 38 درجة 

جنوب الصعيد 42 درجة

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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