شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على درجات الحرارة بمحافظات الجمهورية حتى الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم السبت 19 يونيو 2021 إلى الخميس 24 يونيو 2021، حيث يشهد طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و شمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .
وفيما يلى درجات الحرارة المتوقعة حتى الخميس المقبل، على كافة محافظات الجمهورية، كما يلى :
- السبت 19 يونيو:
القاهرة والوجه البحرى 34 درجة
السواحل الشمالية 28 درجة
جنوب سيناء 37 درجة
شمال الصعيد 36 درجة
جنوب الصعيد 40 درجة
- الأحد 20 يونيو:
القاهرة والوجه البحرى 35 درجة
السواحل الشمالية 29 درجة
جنوب سيناء 37 درجة
شمال الصعيد 37 درجة
جنوب الصعيد 41 درجة
- الإثنين 21 يونيو:
القاهرة والوجه البحرى 35 درجة
السواحل الشمالية 28 درجة
جنوب سيناء 37 درجة
شمال الصعيد 37 درجة
جنوب الصعيد 41 درجة
- - الثلاثاء 22 يونيو:
القاهرة والوجه البحرى 34 درجة
السواحل الشمالية 28 درجة
جنوب سيناء 37 درجة
شمال الصعيد 36 درجة
جنوب الصعيد 41 درجة
- الأربعاء 23 يونيو:
القاهرة والوجه البحرى 34 درجة
السواحل الشمالية 29 درجة
جنوب سيناء 38 درجة
شمال الصعيد 38 درجة
جنوب الصعيد 41 درجة
- الخميس 24 يونيو:
القاهرة والوجه البحرى 35 درجة
السواحل الشمالية 29 درجة
جنوب سيناء 37 درجة
شمال الصعيد 38 درجة
جنوب الصعيد 42 درجة