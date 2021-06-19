شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يضع حجر منطقة أعمال مركزية بالعلمين على غرار العاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع منذ قليل للدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حجر الأساس لأول 5 أبراج صينية يتم تنفيذهم داخل مدينة العلمين الجديدة.

ومن المقرر أن تنفذ وزارة الإسكان، منطقة أعمال مركزية جديدة داخل مدينة العلمين الجديدة، وذلك على غرار، منطقة الأعمال المركزية داخل العاصمة الإدارية الجديدة.

ويتوسط منطقة الأعمال المركزية بمدينة العلمين الجديدة، برج أيقونة جديد بطول 250 مترا، وأكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، أن مدينة العلمين، تعد بوابة مصر لأفريقيا، ومن المقرر أن تكون مدينة سكنية طوال العام وليس مدينة مصيفية فقط.

وقال وزير الإسكان، أن الفترة المقبلة ستشهد توثيق جديد لتنفيذ عدد من المشروعات العملاقة لتؤكد وتؤخر معدلات النمو التى تشهدها مصر فى تاريخها الحديث.

وأكد أن الهدف فى اختيار تنفيذ الأبراج الجديدة بعيدة عن البحر، هو تنمية المدينة بالكامل، ولا تقتصر فقط على الجزء الساحلى فقط، موضحا أن هناك أنشطة كثيرة تتضمنها مدينة العلمين منها الجامعة والمدينة التراثية وخلافة.

وأكد أن أطوال الأبراج الجديدة ستكون عبارة عن 200 متر ارتفاع، فيما يصل طول البرج الأيقونى لـ250 مترا.