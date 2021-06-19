شقيقة محمد حلاوة تشن هجوما على ياسمين عبد العزيز : ” خرجناكي من حياتنا وبقينا سعداء واحنا بعيد عنك “

كتب امير فتحي في السبت 19 يونيو 2021 02:57 مساءً - نشرت ” لمياء حلاوة ” شقيقة رجل الأعمال المصري ” محمد حلاوة ” وزوج الفنانة ” ريهام حجاج ” مقطع فيديو عبر حسابها على إنستجرام هاجمت من خلاله طليقة أخيها الفنانة ” ياسمين عبد العزيز ” .

وذلك على خلفية التعليقات التي خرجت بها ياسمين عبد العزيز بعد إذاعة لقاء ريهام حجاج بالإعلامية بوسي شلبي .. حيث نشرت عبر حسابها على فيس بوك صورة لزوجها الفنان ” أحمد العوضي ” من أحداث مسلسل اللي مالوش كبير ومكتوب عليها : ” على الله حكايتكم يا جوز حرابيق ” .

فقالت لمياء حلاوة في الفيديو : ” أنا إسمي لمياء حلاوة أخت محمد حلاوة .. الحقيقة أنا شفت برنامج ريهام صاحبتي وأختي ومرات أخويا وكنت فرحانه بيه وشفت أنها قالت كلام محترم وكلام من قلبها .. الحاجة اللي ضايقتني وأزعجتني ودي حاجة عائلية إني فوجئت من كام ساعة كلام يتقال على حرابيق وكلام ميصحش يتقال ” .

وتابعت : ” يا جماعة إحنا بقالنا 3 سنين بنتحارب ونتهاجم ويتقال علينا كلام غلط وأحنا مبنردش علشان خاطر مصلحة ولادنا وعلشان ده اللي اتعلمناه في الدنيا إن إحنا نخاف على ولادنا بس الظاهر إن في ناس تانية مش فارق معاها الكلام ده ” .

وأضافت شقيقة محمد حلاوة : ” إحنا خلاص خرجناكي من حياتنا وقفلنا صفحتك ومش بس كده مبنفتكركيش وعاوزينك إنتي كمان تركزي في صفحتك وتنسينا وحاولي إن إنتي تكوني سعيدة لإن إحنا بقينا سعداء وإحنا بعيد عنك ” .

واختتمت لمياء حلاوة حديثها قائلة : ” يارب الكلام ده يوصلك لإن غير كده أنا أظن إنك هتبوظي الصفحة الجديدة بتاعتك هي كمان، ..ده اللي عاوزة أقولهولك وأقوله لمصلحة ولادك ” .