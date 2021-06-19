وفاة الفنان ” سيد مصطفى ” عن عمر ناهز 66 عاما

كتب امير فتحي في السبت 19 يونيو 2021 02:57 مساءً - أعلن عضو نقابة المهن التمثيلية في مصر الفنان ” منير مكرم ” عن وفاة الفنان ” سيد مصطفى ” في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز ال 66 عاما .

فكتب منير مكرم في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي : ” الدوام لله .. سيد مصطفى .. والدفن السيدة عائشة مدافن الأسرة ” .

يذكر أن الفنان الراحل سيد مصطفى اشتهر بتقديم الأدوار الثانوية وشارك في عدد من الاعمال الدرامية منها : راجل وست ستات والباطنية ومحمود المصري وإمام الدعاة .