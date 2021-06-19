تعليق نقابة المهن التمثيلية على إهانة محمد رمضان لسميرة عبد العزيز

كتب امير فتحي في السبت 19 يونيو 2021 02:57 مساءً - تقدم نقيب المهن التمثيلية في مصر الفنان ” أشرف زكي ” باعتذار للفنانة ” سميرة عبد العزيز ” بعد إعلانها مؤخرا عن تعرضها للإساءة من جانب الفنان ” محمد رمضان ” بعد رفضها الظهور في دور والدته بأحد الاعمال الفنية التي قام ببطولتها .
وأشار أشرف زكي إلى أنه لم يكن على علم بتلك الواقعة التي تم الإعلان عنها حديثا مقدما بإسمه وبإسم نقابة المهن التمثيلية اعتذارا لسميرة عبد العزيز .
وأكد نقيب الفنانين على أنه يرفض الإهانة لرمز من رموز الفن في مصر والوطن العربي وأن هذا الموقف لن يمر مرور الكرام .
يذكر أن الفنانة سميرة عبد العزيز كانت قد قالت في تصريحات لها مساء أمس بأنها تعرضت للإهانة من محمد رمضان بعد رفضها أداء دور والدته في أحد أعماله الدرامية .
فقالت : ” فضحنى لما رفضت أعمل أمه وفى ناس شتمونى وأنا ما اتكلمتش لكن هو قل أدبه وقالى يا شحاتة أنا باخد 20 مليون وإنتى بتاخدى 20 ألف جنيه ” .
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