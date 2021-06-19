شكرا لقرائتكم خبر عن مش تمثيل وغناء بس.. أحمد مكى مخرج ومؤلف من 16 سنة.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل النجم أحمد مكى بعيد ميلاده، اليوم السبت، الموافق 19 يونيو، والذى استطاع أن يجلس في قلوب الجميع بخفة دمه وشخصيته الكوميدية التي كانت سببًا في رسم الابتسامة على المشاهدين، وهو شخص يعشق التحدى فاستطاع منذ طفولته أن يدبر مصروفاته ومساعدة والدته، وواجها لكثير من الصعاب ورغم ذلك نجح في وضع اسمه في قائمة نجوم الكوميديا الأوائل في مصر والوطن العربى، ونجح سواء على مستوى التمثيل أو على مستوى الغناء من خلال الأغنيات التي قدمها.



احمد مكي

حقق النجم أحمد مكى نجاحًا كبيرًا في مجال التمثيل بسبب خفة دمه وظل، فله العديد من الأفلام التي حققت نجاحًا جماهيريا وسينمائيا منذ بداية ظهوره بأدوار بسيطة في أول حياته الفنية حتى وصوله للنجومية، منها، مرجان أحمد مرجان، تيتو، ليلة البيبى دول، H دبور، طير انت، لا تراجع ولا استسلام، سيما على بابا، كما أنه نجح دراميا من خلال تقديم مسلسله الشهير "ألكبير أوى" بأجزائه الخمسة، ومسلسل "خلصانة بشياكة"، وأخيرا شارك من خلال المسرح بمسرحية "حزلقوم" التي حققت نجاحًا سريعًا.



احمد مكى

نجح أحمد مكى أيضًا من خلال مجال الغناء، فمنذ بدايته الفنية وهو متميزا في غناء أغانى الراب، ويعتبر أحمد مكى المتسبب فى حب المصريين لغناء الراب، وهو ما حققه من خلال أغنياته الناجحة والتي حققت ملايين من المشاهدات على موقع اليوتيوب وصفحات السوشيال ميديا منها، قطر الحياة، وقفة ناصية زمان، أغلى من الياقوت، أيام زمان، منطقتي، وغيرها.



النجم احمد مكي

ولكن ما لا يعلمه البعض بأن النجم أحمد مكى لم يكن ممثلا ومطربا فقط، بل كانت في قدم للسينما في بداياته وتحديدا في عام 2005، فيلم من تأليفه وإخراجه، وهو فيلم "الحاسة السابعة" للنجم أحمد الفيشاوى، يوسف داوود، عبد الرحمن أبو زهرة، أحمد راتب، وكانت بطلة العمل بجانب الفيشاوى الفنانة إيناس مكى شقيقة أحمد مكى.



الفنان احمد مكي

وتدور أحداث فيلم "الحاسة السابعة" حول شاب يهوى لعبة الكونج فو وكان يريد الاحتراف في هذه اللعبة ولكنه يكتشف أن اللعبة ليس لها مستقبل ولا جمهور فيلتقي بعراف يمكنه من قراءة وسماع أفكار الآخرين.