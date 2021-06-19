شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج فعاليات مهرجان الإسماعيلية اليوم السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد فعاليات مهرجان الإسماعيلية اليوم السبت عرض أفلام: (أوركسترا من أرض الصمت وستو رجيتنيا وفيما بيننا وقفص السكر وأنا هنا والفتيات المزعجات ومخيف والبدو وكاروسيل وذكريات واضغط علي هذا الذر اذا شعرت بالهلع وسيجالو جزيرة الأرواح).

وفى سياق متصل أعلن المهرجان عن تقديم الدكتور سمير فرج، مدير عام مهرجان الإسماعيلية السينمائى الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة، جائزة لأفضل فيلم مشارك بمسابقة الطلبة فى دورته الـ22 والتى يرأسها الناقد السينمائى عصام زكريا إهداء لاسم المخرج الراحل سمير سيف بقيمة 5 آلاف جنيه، إحياء لذكراه وتقديرا للدور الكبير الذى لعبه الراحل فى إثراء صناعة السينما.

الراحل سمير سيف ولد فى يوم 23 أكتوبر 1947 فى محافظة القاهرة، وبدأ الراحل سمير سيف مشواره السينمائى بالعمل كمساعد مخرج مع العديد من كبار مخرجى السينما أمثال "شادى عبد السلام، يوسف شاهين، حسن الإمام".

وفى عام 1976 قدم أول أفلامه كمخرج وهو فيلم "دائرة الانتقام" للفنان نور الشريف، وقام بالتأليف وكتابة السيناريو لعدد من الأفلام منها "المشبوه، عيش الغراب، المطارد، دائرة الانتقام، لهيب الانتقام.

ومن أشهر أعماله فى الإخراج السينمائى "المشبوه، شمس الزناتى، معالى الوزير، النمر والأنثى، احترس من الخط، الراقصة والسياسى، الشيطانة التى أحبتني، المولد، آخر الرجال المحترمين، الهلفوت، غريب فى بيتي".