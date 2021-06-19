شكرا لقرائتكم خبر عن نجم اليوم.. أحمد مكى وبراعته من دبور والكبير وحزلقوم ليوسف الرفاعى فى الاختيار 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل النجم أحمد مكى، بعيد ميلاده الثالث والأربعين، الذى يوافق اليوم السبت، حقق فيها نجاحات مختلفة فى المجال الفنى الذى بدأه منذ نحو 20 عامًا، سواء فى مجال الإخراج أو غناء الراب أو التمثيل، ونجاحه فى تغيير جلده ببراعة فى الأدوار التى قدمها.



أحمد مكى

أحمد مكى، الذى بدأ مسيرته الفنية عام 2001، عقب تخرجه من معهد السينما قسم إخراج، حيث شارك فى إخراج عدد من الأفلام منها "يابانى أصلى" و"الحاسة السابعة"، بينما بدأ التمثيل بدور صغير فى فيلم "ابن عز" مع النجم الراحل علاء ولى الدين، ثم تدرج فى مساحة الأدوار حيث شارك فى فيلم تيتو مع أحمد السقا، ثم انتقل إلى شخصية "هيثم دبور" التى كانت بداية شهرته ومعرفة الناس به، حيث قدمها فى سيت كوم تامر وشوقية، وبعدها فى فيلم مرجان أحمد مرجان مع الزعيم عادل إمام، وأخيرًا أفرد لها مساحة فى فيلم كامل وكان هو البطولة الأولى له بفيلم "إتش دبور".



دبور

انتقل مكى بعد ذلك، لمرحلة أخرى فى مسيرته الفنية، وأظهر براعته التمثيلية فى أداء الأدوار، وهو ما وضح من خلال فيلم "طير انت" الذى قامت ببطولته مع النجمة دنيا سمير غانم، قدم فيه 7 شخصيات مختلفة، كانت أبرزها الكبير، الذى أكمل عليه بعد ذلك وأفرد له مسلسلا كاملا حمل اسم "الكبير" وقدمه فى 5 أجزاء مختلفة، ولاقى نجاحا جماهيرا كبيرا حتى بعد عرض مرات عديدة، ومازالت هذه الشخصية عالقة فى أذهان الجماهير بإفيهاتها وأفشاتها.



أحمد مكى الكبير

شارك مكى فى بطولات أعمال أخرى، منها فيلم "لا تراجع ولا استسلام" مع الراحل عزت أبو عوف، وفيلم "سيما على بابا"، الذى قدم فيه شخصية "حزلقوم"، وفيلم "سمير أبو النيل"، كما شارك الفنان هشام ماجد، فى مسلسل "خلصانة بشياكة".



حزلقوم

أحمد مكى وفى عام 2021، ظهر للجمهور بشخصية جديدة عليه وعلى جمهوره الذى اعتادوا أن يروه الفنان الكوميدى، وفاجئهم ببراعته المعهودة فى أداء شخصية الضابط "يوسف الرفاعى"، فى مسلسل "الاختيار 2 - رجال الظل"، الذى عرض خلال موسم دراما رمضان الماضى، مع النجم كريم عبد العزيز، ليؤكد أنه نجم وفنان وناجح فى تقديم أى دور وأى شخصية.







