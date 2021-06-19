شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حقيقة زواج آمال فريد من العندليب الأسمر فى ذكرى وفاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل ذكرى وفاة الفنانة آمال فريد، اليوم السبت، الموافق 19 يونيو، والتي تعدى إحدى الفنانات التي تتسم بوجه برئ وملائكى، فكانت دائما هي صاحبة الأدوار الرومانسية، لدرجة انها كانت فتاة أحلام الكثير من الشباب وقتها بسبب البراءة التي تظهر بها في الأفلام السينمائية رغم أن مشوارها السينمائى قصير ولكنها استطاعت أن تنجح وتحقق ذاتها في وقت قصير.

حققت الفنانة آمال فريد الكثير من النجاحات خاصة فى الأفلام التي جمعتها بالعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، حيث كانت بدايتها من خلال فيلم "ليالى الحب" والذى كان سببا في أن يطلق عليها الجميع وقتها حبيبة عبد الحليم حافظ، وتعاونت معه أيضا في فيلم بعنوان "بنات اليوم"، وشاركت أيضا في الكثير من الأعمال مع نجوم كبار أمثال أحمد رمزى وإسماعيل ياسين وغيره.

وانتشرت شائعات على الفنانة آمال فريد والعندليب عبد الحليم حافظ، تفيد بأنه تقدم للزواج منها وأن هناك قصة حب تجمعهما، ولكن آمال فريد كشفت في آخر لقاء تليفزيونى مع الإعلامى عمرو الليثى، وقالت خلاله، "إن لم يجمعها بالعندليب سوا صداقة، وأن كل ما قيل عن خطوبتها من حليم هو مجرد شائعة ودعاية أطلقتها الجهة الانتاجية من أجل الترويج لأحد أفلامهما".

وأضافت آمال فريد: "شاركت مع عبد الحليم حافظ في الكثير من أفلامه، وهو الذي كان يختارني دائما وكان يحب الانسان الذي لديه قيم وأخلاق، وعن نفسي تمثيلي كان بديهي بطبيعتي دون أن يوجهنني أحد، ولكن خطواتي وزوايا الوقوف أمام الكاميرا كانت اختصاص المخرج فقط".