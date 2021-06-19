شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة تكريمية للفنانة بسمة بمهرجان الإسماعيلية وعرض فيلمها "برة الصندوق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد فعاليات اليوم السبت بمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة، ندوة تكريم الفنانة بسمة وذلك في التاسعة مساءا، وتشهد الندوة عرض فيلمها القصير "برة الصندوق"، وهو أحد مشاريع معهد السينما، والفيلم من تأليف وإخراج أحمد الباسوسي.

وتضم لجنة تحكیم المهرجان في مسابقة الفيلم التسجيلي الطويل والقصير المخرجة الإماراتية نجوم الغانم، والمخرج والمنتج السينمائى ديان بيتروفيتش، والمخرجة المصرية هالة خليل، والمخرج العراقى الفرنسي عباس فاضل، وتضم لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الروائى والتحريك فنان الرسوم المتحركة كاتب السيناريو توماس ويلز، والسيناريست المصرى تامر حبيب، والمخرج المغربى عبدالاله الجوهرى، والروسية إيلينا كورسيفا، المنتج والمخرج بنيامين كورتيشي من مقدونيا، وتضم لجنة تحكيم الفيبريسى الناقدة المصرية مروة أبو عيش، والناقدة السورية لمى طيارة، والناقد الإيطالى ماسيمو ليتشي.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومى للسينما سنويًا بمحافظة الإسماعيلية، ويقام هذا العام مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة الضيوف وجميع المشاركين بالمهرجان.

ويعد مهرجان الاسماعيلية أحد أعرق المهرجانات فى العالم العربى وأول المهرجانات العربية التى تتخصص فى الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته فى عام 1991.