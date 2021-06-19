اليوم.. تكريم بسمة بمهرجان الإسماعيلية بعد عرض "برة الصندوق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

تشهد فعاليات مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة، مساء اليوم السبت، إقامة ندوة تكريم للفنانة بسمة، في تمام الساعة التاسعة مساءا.

كما تشهد الندوة أيضا عرض فيلمها القصير "برة الصندوق"، وهو أحد مشاريع معهد السينما، والفيلم من تأليف وإخراج أحمد الباسوسي.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي وتقام دورته الـ٢٢ هذا العام في الفترة من ١٦ وحتى ٢٢ يونيو الجاري تحت رئاسة الناقد السينمائي عصام زكريا.

ويُقام هذا العام مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة الضيوف وجميع المشاركين بالمهرجان.

ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، إذ بدأت أولى دوراته في عام 1991.