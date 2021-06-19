نرمين الفقي تهنئ أماني كمال على حفل زفافها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

وجهت الفنانة نرمين الفقي، التهنئة للفنانة أماني كمال بمناسبة عقد قرانها وحفل زفافها.

ونشرت الفقي، صورا لها من حفل الزفاف، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت :"ألف مبروك للصديقة أماني وعريسها.. ربنا يسعدكما".

واحتفلت الفنانة أماني كمال، مساء الجمعة، بعقد قرانها وحفل زفافها.

جدير بالذكر أن أماني كمال شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل "الدايرة" أمام الفنان أحمد صلاح حسني، الفنانة إيمان العاصي، الفنانة مها أبوعوف، الفنان عماد رشاد، الفنان محمد علاء، الفنان تامر شلتوت، الفنان محمد علي رزق، تأليف محمد عبدالمعطي، إخراج أحمد سمير فرج.

وشاركت نرمين الفقي في دراما رمضان الماضي ٢٠٢١ بمسلسلي" النمر" مع محمد عادل إمام، و "ضل راجل" مع ياسر جلال.