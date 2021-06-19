منير مكرم يكشف لـ"الخليج 365" موعد ومكان جنازة سيد مصطفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

رحل الفنان سيد مصطفى، عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بعد صراع مع المرض.

وقال الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" ، إنّ صلاة الجنازة على الفنان سيد مصطفى، ستُقام عقب صلاة الظهر من مسجد السيدة عائشة، ليتم دفنه بمقابر العائلة بالسيدة عائشة.

وأعلن الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، خبر الوفاة عبر حسابه على فيسبوك: "الدوام لله سيد مصطفى".

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان سيد مصطفى مسلسل "سلسال الدم" الذي خاضت بطولة أجزاءه النجمة الكبيرة عبلة كامل.

وولد الفنان سيد مصطفى في أكتوبر عام 1955، وشارك في بداية مشواره الفني في أدوار صغيرة، وقدم العديد من الأعمال أبرزها مسلسلات: "راجل وست ستات والباطنية ومحمود المصري وإمام الدعاة".