شقيقة محمد حلاوة زوج ريهام حجاج توجه رسالة لشخصية غامضة: "خرجناكي من حياتنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشر رجل الأعمال محمد حلاوة فيديو عبر موقع إنستجرام، لشقيقته لمياء حلاوة، توجه فيه رسالة لإحدى الشخصيات، دون أن تسميها.

وقالت لمياء حلاوة في الفيديو: "الحقيقة أنا شفت برنامج ريهام صاحبتي وأختي وزوجة أخويا، أنا فرحانة جدا بيه، خاصة إنها قالت كلام محترم وكلام من قلبها".

وتابعت: "الحاجة اللي ضايقتني وأزعجتني جدا، ودي حاجة عائلية، إن أنا فوجئت بكلام بيتقال من كام ساعة.. زي حرابيق.. وكلام مايصحش يتقال.. يا جماعة إحنا بقالنا 3 سنين بنتحارب ونتهاجم.. وبيتقال علينا كلام غلط وإحنا مابنردش عشان مصلحة ولادنا.. عشان ده اللي اتعلمناه في الدنيا إننا نخاف على ولادنا".

وأضافت: "بس الظاهر إن فيه ناس تانية مش فارق معاها الكلام ده.. إحنا خلاص خرجناكي من حياتنا وقفلنا صفحتك.. مش بس كدة مابنفتكركيش.. وعايزينك انتي كمان تركزي في صفحتك وتنسينا.. وحاولي إن إنتي تكوني سعيدة.. لإن إحنا بقينا سعداء وإحنا بعيد عنك.. يارب يكون الكلام ده وصلك.. لأن أنتي بكده بتبوظي الصفحة الجديدة بتاعتك كمان".

يُذكر أن ريهام حجاج ظهرت قبل يومين في برنامج تقدمه المذيعة ريهام حجاج على قناة النهار، وتحدثت عن آخر أعمالها "وكل ما نفترق"، وعن تفاصيل تتعلق بحياتها الشخصية.