وفاة الفنان سيد مصطفى بعد صراع مع المرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، الفنان سيد مصطفى، بعد صراع مع المرض.

وأعلن الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، خبر الوفاة عبر حسابه على فيسبوك: "الدوام لله سيد مصطفى".

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان سيد مصطفى مسلسل "سلسال الدم" الذي خاضت بطولة أجزائه النجمة الكبيرة عبلة كامل.

وولد الفنان سيد مصطفى في أكتوبر عام 1955، وشارك في بداية مشواره الفني في أدوار صغيرة، وقدم العديد من الأعمال، أبرزها مسلسلات: "راجل وست ستات والباطنية ومحمود المصري وإمام الدعاة".