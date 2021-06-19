بعد إزالة ورم في الرحم.. تطورات الحالة الصحية للفنانة ميار الببلاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

كشفت الفنانة ميار الببلاوي، تطورات حالتها الصحية، بعد إجرائها عملية جراحية مؤخرا، لإزالة ورم في الرحم.

وقالت ميار، في فيديو لها عبر حسابها على "فيسبوك" : "أنا الحمدلله بخير، وتم إزالة ورم في الرحم، وتم تحليله وستظهر النتيجة الأربعاء المقبل".

وتابعت : "لو النتيجة جيدة سأجري عملية جراحية بسيطة، أما إذا ظهرت النتيجة عكس ذلك، سأجري عملية جراحية كبيرة".

وأضافت: "أنا راضية جدا بقضاء الله، وأتمنى أن الجميع يدعو لي، أن تكون الأمور جيدة، وأنا اطمنت على ابني لو جرالي حاجة إن ليا أخوات كتير ".

وكانت ميار الببلاوي، سافرت في نوفمبر العام الماضي إلى أمريكا، لإجراء عملية تركيب دعامة بالقلب، وأعلن نجلها عبر حسابها على "فيس بوك" ، تعرض والدته لأزمة صحية استدعت احتجازها داخل غرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية، معلقا: "أنا محمد ابن الدكتورة ميار الببلاوي، ماما في أمريكا وتعبانة أوي، أسألكم الدعاء لها أرجوكم".

وعقب خروجها من المستشفى بعد انتهاء العملية، عادت إلى مصر وسجدت في أرض المطار من سعادتها بعودتها إلى بلدها.