إلهام شاهين وليلى علوي تستعدان لحضور تكريم اسم الراحل محمد الصغير في المغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

ظهرت الفنانة إلهام شاهين بصحبة الفنانة ليلى علوي، خلال تواجدهما في المغرب لحضور حفل تكريم اسم مصفف الشعر الراحل محمد الصغير.

ونشرت إلهام، صورة تجمعها مع ليلى ونجل محمد الصغير، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أنا ولولا مع الغالي إبن الغالي .. مصطفى الصغير إبن الصديق الجميل محمد الصغير الله يرحمه، وغدا حفل كبير في مراكش، يكرم فيه اسم محمد الصغير من أكبر بيوت الأزياء والموضة في باريس".

جدير بالذكر أن إلهام شاهين فازت مؤخرا بجائزة أحسن ممثلة بعمل سينمائي عن فيلم "حظر تجول" من المركز الكاثوليكي المصري للسينما، كما فاز العمل بجائزة أحسن فيلم في 2020 .